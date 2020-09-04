В Минэнерго обнародовали данные производства электроэнергии и запасов на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина нарастила производство электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает УНН.
"С начала месяца в Украине произведено электроэнергии 11,16 млрд кВт ч, что на 11,5% больше плана и на 4,4% больше, чем в прошлом году", - рассказали в министерстве.
Половину всей электроэнергии выработали АЭС - 577,3 млн кВт ч, или 49,8%.
ТЭС и ТЭЦ выработали 402,5 млн кВт ч и имеют долю 34,8% в балансе электроэнергии страны.
ГЭС и ГАЭС выработали 62,6 млн кВт ч, или 5,8%, а ВИЭ - 99,9 млн кВт ч, или 8,6%. Блок-станции выработали 15,9 млн кВт ч, или 1,4%.
"На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся в плановом ремонте", - информируют в министерстве.
В то же время Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.
В частности, запасы топлива составляют:
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- угля на складах - 3 млн тонн, что на 2,15 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359%);
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- мазута - 46,6 тыс. тонн, что на 14,2 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (144%);
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- газа в подземных хранилищах - 25,6 млрд куб. метров, что составляет 139% против соответствующего периода прошлого года.
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В Минэнерго также напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля. Руководительница ведомства Ольга Буславец отмечала, что Украина входит в сезон с высокими запасами топлива.