В Минагрополитики более месяца медлят с рассмотрением проекта стратегии борьбы с АЧС

Так, животноводы вместе с представителями экспертной среды разработали комплекс краткосрочных и долгосрочных мер, которые позволят остановить распространение АЧС.

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"Это вынужденный шаг, потому что государство и в дальнейшем продолжает то ли намеренно, то ли просто не понимая глубину проблемы, тормозить процесс борьбы с африканкой", - пояснили в Ассоциации.

Также в Ассоциации добавили, что работа над разработкой государственной программы профилактики и борьбы с распространением заболевания африканской чумы свиней на территории Украины на 2017-2022 годы началась еще в ноябре прошлого года по итогам заседания всеукраинского круглого стола вместе с экспертами и производителями.

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Далее, по итогам наработок рабочей группы, которая была создана в декабре прошлого года, Госпродпотребслужба официальным письмом подала разработанный проект документа на рассмотрение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Вместе с тем, прошло уже больше месяца, а вразумительного ответа от Минагропрода еще нет. Проект программы представлен в министерство, лежит то ли под сукном, то ли просто пылится, а АЧС все продолжает ставить новые антирекорды и добавлять украинскому государству новых антирейтингов", - отметили в Ассоциации.

Напомним, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.

Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.