В Минагрополитики более месяца медлят с рассмотрением проекта стратегии борьбы с АЧС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80560 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111916 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170252 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125255 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106266 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107388 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103836 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минагрополитики более месяца медлят с рассмотрением проекта стратегии борьбы с АЧС

В Минагрополитики более месяца медлят с рассмотрением проекта стратегии борьбы с АЧС

Киев  •  УНН

 • 12304 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Ассоциации животноводов Украины совместно с учеными НААН, экспертами отрасли разработали пошаговую стратегию преодоления АЧС. Об этом сообщает "Аграрная неделя. Украина", передает УНН.

Так, животноводы вместе с представителями экспертной среды разработали комплекс краткосрочных и долгосрочных мер, которые позволят остановить распространение АЧС.

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"Это вынужденный шаг, потому что государство и в дальнейшем продолжает то ли намеренно, то ли просто не понимая глубину проблемы, тормозить процесс борьбы с африканкой", - пояснили в Ассоциации.

Также в Ассоциации добавили, что работа над разработкой государственной программы профилактики и борьбы с распространением заболевания африканской чумы свиней на территории Украины на 2017-2022 годы началась еще в ноябре прошлого года по итогам заседания всеукраинского круглого стола вместе с экспертами и производителями.

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Далее, по итогам наработок рабочей группы, которая была создана в декабре прошлого года, Госпродпотребслужба официальным письмом подала разработанный проект документа на рассмотрение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Вместе с тем, прошло уже больше месяца, а вразумительного ответа от Минагропрода еще нет. Проект программы представлен в министерство, лежит то ли под сукном, то ли просто пылится, а АЧС все продолжает ставить новые антирекорды и добавлять украинскому государству новых антирейтингов", - отметили в Ассоциации.

Напомним, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.

Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

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