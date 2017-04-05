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У Мінагрополітики понад місяць зволікають із розглядом проекту стратегії боротьби з АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Асоціації тваринників України спільно з науковцями НААН, експертами галузі розробили покрокову стратегію подолання АЧС. Про це повідомляє “Аграрний тиждень. Україна”, передає УНН.

Так, тваринники разом з представниками експертного середовища напрацювали комплекс короткотермінових та довгострокових заходів, що дозволять зупинити розповсюдження АЧС.

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“Це вимушений крок, бо держава і надалі продовжує чи то навмисно, чи то просто не розуміючи глибину проблеми, гальмувати процес боротьби з африканкою”, — пояснили в Асоціації.

Також в Асоціації додали, що робота над розробкою державної програми профілактики та боротьби з поширенням захворювання африканської чуми свиней на території України на 2017-2022 розпочалася ще у листопаді минулого року за підсумками засідання всеукраїнського круглого столу разом з експертами та виробниками.

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Далі, за підсумками напрацювань робочої групи, що була створена у грудні минулого року, Держпродспоживслужба офіційним листом подала розроблений проект документу на розгляд Міністерства агарної політики та продовольства України.

“Разом з тим, минуло вже більше місяця, а зрозумілої відповіді від Мінагропроду ще немає. Проект програми поданий до міністерства, лежить чи під сукном, чи просто припадає пилом, а АЧС все продовжує ставити нові антирекорди та додавати українській державі нових антирейтингів”, — наголосили в Асоціації.

Нагадаємо, фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.

Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

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