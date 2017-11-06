В сети появилось видео массовой драки фанатов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сообщество Troublemakers & Ultras Action на своей странице в Facebook опубликовала видео массовой драки между фанатами украинских клубов в столице на Ипподроме, передает УНН.
Как сообщает сообщество, на Ипподроме "встретились" 110 членов группировки "Родственники" и 80 членов группировки "Сегедка". Драка продолжалась до 2-х минут, "победу" получили "Родственники".
Напомним, в Голосеевском районе Киева на улице Василия Касияна футбольные болельщики устроили массовую драку, около 30 человек были задержаны.