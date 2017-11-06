У мережі оприлюднили відео масової бійки фанатів у Києві

Як повідомляє спільнота, на Іподромі "зустрілися" 110 членів угрупування "Родичі" та 80 членів угрупування "Сегедка". Бійка тривала до 2-х хвилин, "перемогу" отримали "Родичі".

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва на вулиці Василя Касіяна футбольні вболівальники влаштували масову бійку, близько 30 осіб були затримані.