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У мережі оприлюднили відео масової бійки фанатів у Києві

У мережі оприлюднили відео масової бійки фанатів у Києві

Київ • УНН

 • 21098 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Спільнота Troublemakers & Ultras Action на своїй сторінці у Facebook оприлюднила відео масової бійки між фанатами українських клубів в столиці на Іподромі, передає УНН

Як повідомляє спільнота, на Іподромі "зустрілися" 110 членів угрупування "Родичі" та 80 членів угрупування "Сегедка". Бійка тривала до 2-х хвилин, "перемогу" отримали "Родичі".

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва на вулиці Василя Касіяна футбольні вболівальники влаштували масову бійку, близько 30 осіб були затримані.

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