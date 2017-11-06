У мережі оприлюднили відео масової бійки фанатів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Спільнота Troublemakers & Ultras Action на своїй сторінці у Facebook оприлюднила відео масової бійки між фанатами українських клубів в столиці на Іподромі, передає УНН.
Як повідомляє спільнота, на Іподромі "зустрілися" 110 членів угрупування "Родичі" та 80 членів угрупування "Сегедка". Бійка тривала до 2-х хвилин, "перемогу" отримали "Родичі".
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва на вулиці Василя Касіяна футбольні вболівальники влаштували масову бійку, близько 30 осіб були затримані.