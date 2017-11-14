В Мариуполе две девушки пытались покончить жизнь самоубийством

"Патрульные получили вызов от напуганных граждан - женщине поступило странное смс-сообщение от ее внучки. Девочка написала, что она и ее подружка находятся в какой-то многоэтажке и описала местность. После этого девушки на связь не выходили", - говорится в сообщении.

Сообщается, что патрульные сразу догадались, о каком именно доме говорится в сообщении и срочно отправились на поиски 15-летних детей.

"На 14 этаже заброшенного пустого дома в полной темноте полицейские разглядели двух девочек. Дети сидели на полу. Правоохранители осторожно попытались пообщаться с ними, но подростки выглядели обессилено", - добавляется в сообщении.

На место срочно вызвали скорую. Патрульные потихоньку вывели девушек на улицу. Чтобы подружки окончательно не потеряли сознание, патрульные полицейские постоянно говорили с ними.

"Одна из девочек смогла объяснить, что они с подругой проглотили большое количество лекарственных препаратов: она 10, а подруга - 30 успокоительных таблеток", - сообщается.

Отмечается, что на улице уже ждала скорая и родители спасенных детей. Сейчас одна из девушек находится в реанимации.

Как сообщал УНН, женщина совершила самоубийство в Одесском СИЗО.