У Маріуполі двоє дівчат намагались покінчити життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Маріуполі патрульні врятували двох 15-річних дівчат, які наковтались пігулок та хотіли вчинити самогубство, передає УНН з посиланням на повідомлення патрульної поліції України у Facebook.
"Патрульні отримали виклик від нажаханих громадян – жінці надійшло дивне смс-повідомлення від її онуки. Дівчинка написала, що вона та її подружка перебувають у якійсь багатоповерхівці й описала місцевість. Після цього дівчата на зв’язок не виходили", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що патрульні одразу здогадались, про який саме будинок йдеться у повідомленні й терміново рушили на пошуки 15-річних дітей.
"На 14 поверсі занедбаного пустого будинку у суцільній темряві поліцейські розгледіли двох дівчаток. Діти сиділи на підлозі. Правоохоронці обережно спробували поспілкуватись із ними, але підлітки виглядали знесилено", - додається в повідомленні.
На місце терміново викликали швидку. Патрульні потихеньку вивели дівчат на вулицю. Щоб подружки остаточно не знепритомніли, патрульні поліцейські постійно говорили з ними.
"Одна з дівчаток спромоглась пояснити, що вони з подругою проковтнули чималу кількість лікарських препаратів: вона 10, а подруга - 30 заспокійливих пігулок", - повідомляється.
Зазначається, що на вулиці вже чекала швидка та батьки врятованих дітей. Зараз одна з дівчат перебуває у реанімації.
Як повідомляв УНН, жінка вчинила самогубство в Одеському СІЗО.