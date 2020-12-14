В Малайзии на судне конфисковали наркотики стоимостью более 21 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Малайзии береговая охрана конфисковала крупную партию наркотиков стоимостью более 21 млн евро. Об этом со ссылкой на главу береговой охраны страны Зубила Мата Сома сообщает AFP, передает УНН.
По его словам, это самая крупная конфискованная партия запрещенных веществ за 15-летнюю историю ведомства. Операция была проведена вблизи острова Пинанг, задержан 26-летний подозреваемый.
Отмечается, что береговая охрана Малайзии после преследования в территориальных водах на севере страны задержала судно, на борту которого нашли 2 тонны наркотиков — 130 мешков с метамфетамином Crystal Meth, замаскированные под китайский чай.
По данным ведомства, стоимость конфискованных наркотиков превышает 21 млн евро. Предположительно, дилеры намеревались переправить груз в соседние страны.
Добавим, что в Малайзии за контрабанду наркотиков предусмотрены суровые наказания — до смертной казни.