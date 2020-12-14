У Малайзії на судні конфіскували наркотики вартістю понад 21 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Малайзії берегова охорона конфіскувала велику партію наркотиків вартістю понад 21 млн євро. Про це з посиланням на главу берегової охорони країни Зубила Мата Сома повідомляє AFP, передає УНН.
За його словами, це найбільша конфіскована партія заборонених речовин за 15-річну історію відомства. Операція була проведена поблизу острова Пінанг, затриманий 26-річний підозрюваний.
Зазначається, що берегова охорона Малайзії після переслідування в територіальних водах на півночі країни затримала судно, на борту якого знайшли понад 2 тони наркотиків — 130 мішків з метамфетаміном Crystal Meth, замасковані під китайський чай.
За даними відомства, вартість конфіскованих наркотиків перевищує 21 мільйон євро. За припущеннями, дилери мали намір переправити вантаж в сусідні країни.
Додамо, що у Малайзії за контрабанду наркотиків передбачені суворі покарання — до смертної кари.