Во Львове взяли под стражу священника, который торговал оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Священника, который торговал оружием во Львове, взяли под стражу. Такое решение сегодня, 10 июля, принял Галицкий районный суд во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, в среду, 8 июля, 48-летнего священнослужителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, задержали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовской области по процессуальным руководством прокуратуры области.
Мужчина покупал стартовые и шумовые пистолеты и в собственном доме, в котором организовал оружейную, переделывал их на боевые. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие. По результатам проведенных санкционированных обысков правоохранители изъяли различного вида оружие, боеприпасы, взрывные устройства.
Злоумышленнику следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. гривен.
За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, военнослужащий продавал оружие во Львовской области.