Во Львове в трамвае умер человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня во Львове около 9:15 в одном из трамвайных вагонов 7-го маршрута на остановке на улице Турянского внезапно умер пассажир. Об этом сообщили УНН в пресс-службе городского совета.
"На место происшествия оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. Сейчас на месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс". Личность умершего и причины смерти устанавливают", - говорится в сообщении.
Как удалось выяснить, мужчина 1952 года, вероятно, умер естественной смертью или в результате заболевания.
Напомним, в львовском трамвае крепления от проводов травмировало ребенка.