У Львові в трамваї помер чоловік

“На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Зараз на місці події працюють поліція, медики та служба безпеки руху ЛКП „Львівелектротранс“. Особу померлого та причини смерті встановлюють”, — йдеться у повідомленні.

Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження, ймовірно, помер природньою смертю або внаслідок захворювання.

Нагадаємо, у львівському трамваї кріплення від дротів травмувало дитину.