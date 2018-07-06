У Львові в трамваї помер чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у Львові близько 9:15 в одному із трамвайних вагонів 7-го маршруту на зупинці на вулиці Турянського раптово помер пасажир. Про це УНН повідомили в прес-службі міської ради.
“На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Зараз на місці події працюють поліція, медики та служба безпеки руху ЛКП „Львівелектротранс“. Особу померлого та причини смерті встановлюють”, — йдеться у повідомленні.
Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження, ймовірно, помер природньою смертю або внаслідок захворювання.
Нагадаємо, у львівському трамваї кріплення від дротів травмувало дитину.