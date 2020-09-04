Во Львове подозревают госрегистратора в присвоении коммунального имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Львове следователи сообщили о подозрении государственному регистратору, причастному к незаконному переводу коммунального имущества в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
“За несанкционированное изменение информации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений подозреваемому, 28-летнему львовянину, грозит наказание — штраф от 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый, находясь на должности государственного регистратора, несанкционированно изменил в госреестре информацию о нежилого помещения, расположенного в центре Львова, находящегося в коммунальной собственности Львовского городского совета.
“Следователи Галицкого отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается”, - заявили в полиции.