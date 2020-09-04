У Львові підозрюють держреєстратора у привласненні комунального майна

“За несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень підозрюваному, 28-річному львів’янину, загрожує покарання — штраф від шестисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний, перебуваючи на посаді державного реєстратора, несанкціоновано змінив у держреєстрі інформацію щодо нежитлового приміщення, розташованого у центрі Львова, яке перебувало у комунальній власності Львівської міської ради.

“Слідчі Галицького відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває”, — заявили у поліції.