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Во Львове оштрафовали жителей за пластиковые окна на исторических зданиях

Киев • УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во Львове оштрафовали жителей, которые установили на домах центральной части города пластиковые окна и двери вместо деревянных, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.

Во Львове оштрафовали жителей за пластиковые окна на исторических зданиях

В вторник, 14 августа во время заседания административной комиссии о нарушении законодательства об охране исторического наследия, рассмотрели 17 протоколов о незаконных действиях на объектах культурного наследия Львова в центральной части города (установка пластиковых окон/дверей вместо деревянных и т.д.).

В частности, рассмотрены протоколы, составленные на физических лиц, проживающих на ул.Тарнавского, ул.Валова, ул.Леси Украинки, ул.Снежная. На 11 физических лиц наложен штраф в размере 1,7 тыс. грн, на еще четырех физических лиц наложен штраф в размере 850 грн, а рассмотрение одного дела перенесли на две недели.

Как сообщал УНН, во Львове осудили производителей фальсифицированного кофе.

Украинские Национальные Новости

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