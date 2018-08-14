Во Львове оштрафовали жителей за пластиковые окна на исторических зданиях

В вторник, 14 августа во время заседания административной комиссии о нарушении законодательства об охране исторического наследия, рассмотрели 17 протоколов о незаконных действиях на объектах культурного наследия Львова в центральной части города (установка пластиковых окон/дверей вместо деревянных и т.д.).

В частности, рассмотрены протоколы, составленные на физических лиц, проживающих на ул.Тарнавского, ул.Валова, ул.Леси Украинки, ул.Снежная. На 11 физических лиц наложен штраф в размере 1,7 тыс. грн, на еще четырех физических лиц наложен штраф в размере 850 грн, а рассмотрение одного дела перенесли на две недели.

Как сообщал УНН, во Львове осудили производителей фальсифицированного кофе.