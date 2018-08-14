У Львові оштрафували жителів за пластикові вікна на історичних будівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Львові оштрафували жителів, які встановили на будинках центральної частини міста пластикові вікна і двері замість дерев'яних, передає УНН з посиланням на Гал-інфо.
У вівторок 14 серпня під час засідання адміністративної комісії щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, розглянули 17 протоколів щодо незаконних дій на об’єктах культурної спадщини Львова в центральній частині міста (встановлення пластикових вікон/дверей замість дерев’яних тощо).
Зокрема, розглянуто протоколи, складені на фізичних осіб, які мешкають на вул.Тарнавського, вул.Валова, вул.Лесі Українки, вул.Сніжна. На 11 фізичних осіб накладено штраф у розмірі 1,7 тис. грн, на ще чотирьох фізичних осіб накладено штраф у розмірі 850 грн, а розгляд однієї справи перенесли на два тижні.
Як повідомляв УНН, у Львові засудили виробників фальсифікованої кави.