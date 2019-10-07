Во Львове двое взрослых и ребенок отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Во Львове отравились угарным газом 3 человека, из них 1 - ребенок. Пострадавших госпитализировали, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"4 октября в 20.06 ч. в квартире на ул. М. Брынского, 4 (Шевченковский район) отравились угарным газом 3 человек, из них 1 - ребенок", - пишет издание со ссылкой на Львовское городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
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Пострадавших - женщину, 1987 года рождения, мужчину, 1985 года рождения, и ребенка 2012 года рождения, в состоянии средней степени тяжести было госпитализировано в лечебные учреждения г. Львов. В квартире установлено газовый котел. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным издания, всего с начала года во Львове произошло уже 46 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 99 человек (из них 29 детей), из которых 8 - погибли.