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В львовском отеле задержали мужчину по подозрению в педофилии

Киев • УНН

 • 9329 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вчера около 16:00 работники отеля на улице Родниковой вызвали патрульных 1 батальона и сообщили, что у них вызвал подозрение старший человек, который завел к себе в номер несовершеннолетнего. Об этом сообщили в патрульной полиции Львова, передает УНН.

В львовском отеле задержали мужчину по подозрению в педофилии

“Администрация попросила у работников автомойки заблокировать выход из отеля, чтобы упомянутые лица не смогли покинуть помещение. Патрульные приехали практически сразу. Работники отеля указали на номер, где находится человек с парнем. Инспекторы попали внутрь и дальше оперативно, чтобы данные лица не успели уничтожить доказательства, попросили отложить мобильные телефоны в сторону”, — говорится в сообщении.

Мужчины и парня развели в разные комнаты, их показания отличались. 47-летний гражданин пояснил, что это его родственник, которого он пригласил на мороженое, а тот потом захотел отдохнуть, поэтому и пришли в отель.

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Зато 14-летний парень рассказал, что они познакомились в соцсетях. С тех пор у них были интимные встречи, за которые он якобы получал деньги.

В тот день, по словам подростка, он получил 300 гривен. Юноша объяснил, что отец умер, а мама на лечении. В телефонном разговоре женщина отрицала родственные связи с мужчиной и сказала, что впервые о нем слышит.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, поскольку были обнаружены признаки уголовного преступления по ч.1 статьи 156 УК (Развращение несовершеннолетних, а именно совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В телефонах обоих лиц обнаружили переписку интимного характера. Мужчину доставили в Шевченковский отдел полиции, а оттуда поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит ответственность по ранее упомянутой статье, санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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