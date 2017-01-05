Во Львовской галереи искусств обнаружили кражу 95 старопечатных книг
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Во Львовской галереи искусств обнаружили пропажу 95 уникальных старопечатных книг. Их стоимость на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов. Об этом сообщил корреспонденту УНН культуролог и генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк.
"У нас проходит сверка материалов. Мы проверили критические произведения. По результатам проверки мы зафиксировали беспрецедентное отсутствие 95 старопечатных книг и двух рукописей. Мы обратились в СБУ, полицию. Масштаб катастрофы очень серьезный", - рассказал Т.Возняк.
Напомним, 2 января музей подпольной типографии УПА сгорел во Львовской области. Работники музея предполагают, что его могли умышленно поджечь.