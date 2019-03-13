В Лондоне на концерте три человека получили ножевые ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На концерте рэпера Родди Рича в Лондоне поздно вечером 12 марта три человека получили ножевые ранения. У одного из них опасная для жизни травма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Полиция была вызвана на музыкальную площадку в 22:30 (00:30 по киевскому времени).
По сообщению полиции, на концерте произошла драка, во время которой ножевые ранения получили молодые люди старше 20 лет.
О других пострадавших и об аресте подозреваемых не сообщается.
Напомним, в Британии арестовали 39 человек, напавших на тридцатилетнего мужчинe.