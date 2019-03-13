У Лондоні на концерті три людини отримали ножові поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На концерті репера Родді Річа в Лондоні пізно увечері 12 березня три людини отримали ножові поранення. У однієї з них небезпечна для життя травма. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
Поліцію було викликано на музичний майданчик о 22:30 (00:30 за київським часом).
За повідомленням поліції, на концерті відбулася бійка, під час якої ножові поранення отримали молоді люди старше 20 років.
Про інших постраждалих і про арешт підозрюваних не повідомляється.
Нагадаємо, у Британії заарештували 39 осіб, які напали на тридцятирічного чоловіка.