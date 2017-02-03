В Кремле заявили, что не имели лишнего оптимизма относительно позиции США в отношении санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет последовательно и аргументировано доносить свою позицию по Крыму и Украине Совету Безопасности ООН и другим партнерам и отметил, что излишнего оптимизма относительно позиции США в отношении санкций у России не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Я хочу сказать, что мы никогда не подвергались излишнему оптимизму, и мы об этом говорили с самого начала. Второе - мы, безусловно, не согласны с такой формулировкой, и мы продолжим весьма последовательно и аргументировано доводить нашу позицию до всех участников заседаний Совбеза ООН и других наших партнеров, в том числе и постоянному представителю США ", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к заявлению представителя США при ООН Никки Хейли по сохранению санкций против РФ.
Как сообщал УНН, новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова.