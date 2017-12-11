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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6164 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18876 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98942 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109799 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130297 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106456 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108099 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Кремле рассказали о сроках вывода российских войск из Сирии

В Кремле рассказали о сроках вывода российских войск из Сирии

Киев  •  УНН

 • 11371 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вывод российских военных из Сирии займет "не один день". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, Д.Песков не смог сказать, случится это до Нового года или после.

"Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база", — добавил он.

По словам командующего российской группировкой Сергея Суровикина, Россия из Сирии выведет 23 самолета, два вертолета, военную полицию, центр разминирования и госпиталь.

Как сообщал УНН, 11 декабря во время визита на российскую базу в сирийском городе Хмеймиме Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

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