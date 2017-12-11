В Кремле рассказали о сроках вывода российских войск из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вывод российских военных из Сирии займет "не один день". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, Д.Песков не смог сказать, случится это до Нового года или после.
"Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база", — добавил он.
По словам командующего российской группировкой Сергея Суровикина, Россия из Сирии выведет 23 самолета, два вертолета, военную полицию, центр разминирования и госпиталь.
Как сообщал УНН, 11 декабря во время визита на российскую базу в сирийском городе Хмеймиме Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии.