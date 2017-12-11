У Кремлі розповіли про терміни виведення російських військ з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Виведення російських військових з Сирії займе "не один день". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Як повідомляється, Д.Пєсков не зміг сказати, станеться це до Нового року чи після.
"Президент власне зазначив, що залишиться Хмеймім і в Тартусі залишиться база", - додав він.
За словами командувача російської угрупованням Сергія Суровікіна, Росія із Сирії виведе 23 літаки, два вертольоти, військову поліцію, центр розмінування і госпіталь.
Як повідомляв УНН, 11 грудня під час візиту на російську базу в сирійському місті Хмейміме Володимир Путін наказав почати виведення російського угруповання військ з Сирії.