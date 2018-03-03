В Кремле назвали "незаконным" продление санкций США

"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России. Вашингтон ввел эти ограничительные меры в марте 2014 года из-за аннексии Крыма и действия в Украине, а затем несколько раз продлевал и расширял их. К санкциям также присоединились страны Евросоюза, Канада, Норвегия и Австралия.