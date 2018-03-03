В Кремле назвали "незаконным" продление санкций США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Кремль считает продление американских санкций против России незаконным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", - сказал он.
Накануне президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России. Вашингтон ввел эти ограничительные меры в марте 2014 года из-за аннексии Крыма и действия в Украине, а затем несколько раз продлевал и расширял их. К санкциям также присоединились страны Евросоюза, Канада, Норвегия и Австралия.