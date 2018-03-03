У Кремлі назвали "незаконним" продовження санкцій США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Кремль вважає продовження американських санкцій проти Росії незаконним. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Це не наше питання порядку денного. Як говорив президент, ми ніколи не були ініціаторами цих санкцій. Вважаємо їх незаконними і такими, що завдають шкоди не лише народам наших двох країн, але і всьому світу", - сказав він.
Напередодні президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії. Вашингтон ввів ці обмежувальні заходи в березні 2014 року через анексію Криму і дії в Україні, а потім кілька разів продовжував і розширював їх. До санкцій також приєдналися країни Євросоюзу, Канада, Норвегія і Австралія.