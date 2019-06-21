В Конгрессе США утвердили законопроекты на 700 млн долларов для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.
В проекте закона "Об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для безопасности поддержки Украины, определен в объеме 250 млн долларов.
Из указанной суммы 50 млн должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.
По линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств предусмотрено 445,7 млн долларов.
Эта сумма включает ассигнования для предоставления Украине помощи по программе "Международное военное финансирование".
"Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США", - говорится в сообщении.
Напомним, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, должен выделить 250 млн долларов на военную помощь Украине.