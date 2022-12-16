В Конгрессе могут привлечь Трампа к ответственности по меньшей мере по трем уголовным обвинениям – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия может порекомендовать министерству юстиции выдвинуть три уголовных обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как ожидается, во второй половине дня в понедельник, 19 декабря, комитет рассмотрит и одобрит отчет по результатам своего расследования штурма Капитолия. В рекомендациях доклада речь может идти о предъявлении уголовных обвинений против Трампа.
Собеседники Politico отметили, что речь идет о трех статьях обвинения: восстании, препятствии официальной процедуре и заговоре с целью введения в заблуждение правительства Соединенных Штатов.
Также отмечается, что отчет комитета Палаты представителей будет содержать развернутое обоснование рекомендованных обвинений. К примеру, там процитируют решение судьи окружного суда США Амита Мехты, который констатировал, что слова Трампа во время событий 6 января, вероятно, подстрекали к насилию.
Кроме этого в отчете отмечается, что для того, чтобы нарушить закон о мятеже, Трампу не нужна была прямая договоренность с штурмовавшим Капитолий, а достаточно было просто оказать им "помощь или успокоение".
Речь идет о рекомендациях о выдвижении в отношении Трампа других обвинений, а также будут ли предоставляться такие рекомендации в отношении других должностных лиц его администрации – пока неизвестно.
Дополнение
Рекомендации комитета Палаты представителей без юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать, но в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.
Напомним
6 января 2021 года группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса США. Протестующие вступили в столкновение с полицией, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Десятки людей были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город введена Национальная гвардия.