В Конгрессе могут привлечь Трампа к ответственности по меньшей мере по трем уголовным обвинениям – СМИ

Детали

Как ожидается, во второй половине дня в понедельник, 19 декабря, комитет рассмотрит и одобрит отчет по результатам своего расследования штурма Капитолия. В рекомендациях доклада речь может идти о предъявлении уголовных обвинений против Трампа.

Собеседники Politico отметили, что речь идет о трех статьях обвинения: восстании, препятствии официальной процедуре и заговоре с целью введения в заблуждение правительства Соединенных Штатов.

Также отмечается, что отчет комитета Палаты представителей будет содержать развернутое обоснование рекомендованных обвинений. К примеру, там процитируют решение судьи окружного суда США Амита Мехты, который констатировал, что слова Трампа во время событий 6 января, вероятно, подстрекали к насилию.

Кроме этого в отчете отмечается, что для того, чтобы нарушить закон о мятеже, Трампу не нужна была прямая договоренность с штурмовавшим Капитолий, а достаточно было просто оказать им "помощь или успокоение".

Речь идет о рекомендациях о выдвижении в отношении Трампа других обвинений, а также будут ли предоставляться такие рекомендации в отношении других должностных лиц его администрации – пока неизвестно.

Дополнение

Рекомендации комитета Палаты представителей без юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать, но в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.

Напомним

6 января 2021 года группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса США. Протестующие вступили в столкновение с полицией, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Десятки людей были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город введена Национальная гвардия.