У Конгресі можуть притягнути Трампа до відповідальності щонайменше за трьома кримінальними звинуваченнями – ЗМІ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21375 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54151 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 92931 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143631 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 168457 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 345254 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219499 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193402 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328818 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459038 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 40638 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 39434 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 33522 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 31329 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 33571 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 345254 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328819 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546268 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676985 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77268 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114355 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199396 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225420 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218430 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У Конгресі можуть притягнути Трампа до відповідальності щонайменше за трьома кримінальними звинуваченнями – ЗМІ

У Конгресі можуть притягнути Трампа до відповідальності щонайменше за трьома кримінальними звинуваченнями – ЗМІ

Київ • УНН

 • 784395 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія може порекомендувати міністерству юстиції висунути три кримінальні обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як очікується, в другій половині дня в понеділок, 19 грудня, комітет розгляне й схвалить звіт із результатами свого розслідування штурму Капітолія. У рекомендаціях доповіді може йтися про висунення кримінальних звинувачень проти Трампа.

Співрозмовники Politico зазначили, що йдеться про три статті обвинувачення: повстання, перешкоджання офіційної процедури та змова з метою введення в оману уряду Сполучених Штатів.

Також зазначається, що звіт комітету Палати представників міститиме розгорнуте обґрунтування рекомендованих звинувачень. До прикладу, там процитують рішення судді окружного суду США Аміта Мехти, який констатував, що слова Трампа під час подій 6 січня, ймовірно, підбурювали до насильства.

Крім цього у звіті зазначається, що для того, щоб порушити закон про заколот, Трампу не потрібна була пряма домовленість із тими, хто штурмував Капітолій, а достатньо було просто надати їм "допомогу або заспокоєння".

Чи йтиметься про рекомендації про висунення щодо Трампа інших звинувачень, а також чи будуть надаватися такі рекомендації щодо інших посадовців його адміністрації – наразі невідомо.

Доповнення

Рекомендації комітету Палати представників не матимуть юридичної ваги, а Мін'юст США, який уже веде кримінальне розслідування дій Трампа, пов'язаних із подіями 6 січня, не зобов'язаний їх розглядати, але у Конгресі сподіваються, що їхній внесок може вплинути на ухвалення відомством рішень.

Нагадаємо 

6 січня 2021 року група прихильників Дональда Трампа увірвалася в будівлю Конгресу США. Протестуючі вступили в зіткнення з поліцією, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Десятки людей були затримані, п’ятеро людей загинули під час штурму. У столиці США була введена комендантська година, в місто ввели Національну гвардію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41