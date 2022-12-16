У Конгресі можуть притягнути Трампа до відповідальності щонайменше за трьома кримінальними звинуваченнями – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спеціальний комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія може порекомендувати міністерству юстиції висунути три кримінальні обвинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає УНН.
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Як очікується, в другій половині дня в понеділок, 19 грудня, комітет розгляне й схвалить звіт із результатами свого розслідування штурму Капітолія. У рекомендаціях доповіді може йтися про висунення кримінальних звинувачень проти Трампа.
Співрозмовники Politico зазначили, що йдеться про три статті обвинувачення: повстання, перешкоджання офіційної процедури та змова з метою введення в оману уряду Сполучених Штатів.
Також зазначається, що звіт комітету Палати представників міститиме розгорнуте обґрунтування рекомендованих звинувачень. До прикладу, там процитують рішення судді окружного суду США Аміта Мехти, який констатував, що слова Трампа під час подій 6 січня, ймовірно, підбурювали до насильства.
Крім цього у звіті зазначається, що для того, щоб порушити закон про заколот, Трампу не потрібна була пряма домовленість із тими, хто штурмував Капітолій, а достатньо було просто надати їм "допомогу або заспокоєння".
Чи йтиметься про рекомендації про висунення щодо Трампа інших звинувачень, а також чи будуть надаватися такі рекомендації щодо інших посадовців його адміністрації – наразі невідомо.
Доповнення
Рекомендації комітету Палати представників не матимуть юридичної ваги, а Мін'юст США, який уже веде кримінальне розслідування дій Трампа, пов'язаних із подіями 6 січня, не зобов'язаний їх розглядати, але у Конгресі сподіваються, що їхній внесок може вплинути на ухвалення відомством рішень.
Нагадаємо
6 січня 2021 року група прихильників Дональда Трампа увірвалася в будівлю Конгресу США. Протестуючі вступили в зіткнення з поліцією, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Десятки людей були затримані, п’ятеро людей загинули під час штурму. У столиці США була введена комендантська година, в місто ввели Національну гвардію.