В КГГА рассказали о миллионных потерях бюджета из-за незаконных газовых заправок

"За последние три года (количество незаконных АЗГП - ​​ред.) только увеличивается. Борьба с этим нелегальным бизнесом продолжается уже почти два года. С Евровидением или без него, но мы не можем ставить под угрозу жизни жителей Киева. И, конечно, есть значительные риски, связанные с проведением песенного конкурса, поэтому мы должны сделать все, чтобы их минимизировать. Также есть задача навести порядок с этим бизнесом, ведь с ним связано очень много негатива. Фактически, существует недобросовестная конкуренция, а честные игроки, которые платят все налоги, находятся в невыгодном положении", - отметил он.

Г.Плис рассказал, что 70% объема продаж сжиженного газа в столице приходилось на нелегальные газовые заправки. Как следствие, бюджет столицы недополучил ориентировочно 625 млн гривен.

"В нелегальных заправок, конечно, нету надлежаще оформленных документов на землепользование; нет разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности, других разрешительных документов. Они очень часто реализуют топливо без кассовых аппаратов, не оформляют трудовые отношения с работниками. Поэтому бюджет, по оперативным расчетам, недополучает примерно 625 млн. Вы только представьте: 70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки!", - отметил он.

Как сообщал УНН, пять АГЗП, которые ранее демонтировали в Киеве, возобновили свою работу.

При этом, несмотря демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде.

Добавим, что легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице. Однако, некоторые эксперты предполагают, что после Евровидения незаконный газовый бизнес может снова возобновить свою работу.