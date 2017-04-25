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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35400 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100769 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153004 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115055 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115706 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В КГГА рассказали о миллионных потерях бюджета из-за незаконных газовых заправок

В КГГА рассказали о миллионных потерях бюджета из-за незаконных газовых заправок

Киев  •  УНН

 • 18443 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Борьба с нелегальными пунктами продажи сжиженного газа в столице продолжается уже почти три года. Власти намерены все же навести порядок в этом вопросе, чтобы исключить не только недобросовестную конкуренцию на рынке, но и потери местного бюджета. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

"За последние три года (количество незаконных АЗГП - ​​ред.) только увеличивается. Борьба с этим нелегальным бизнесом продолжается уже почти два года. С Евровидением или без него, но мы не можем ставить под угрозу жизни жителей Киева. И, конечно, есть значительные риски, связанные с проведением песенного конкурса, поэтому мы должны сделать все, чтобы их минимизировать. Также есть задача навести порядок с этим бизнесом, ведь с ним связано очень много негатива. Фактически, существует недобросовестная конкуренция, а честные игроки, которые платят все налоги, находятся в невыгодном положении", - отметил он.

Г.Плис рассказал, что 70% объема продаж сжиженного газа в столице приходилось на нелегальные газовые заправки. Как следствие, бюджет столицы недополучил ориентировочно 625 млн гривен.

"В нелегальных заправок, конечно, нету надлежаще оформленных документов на землепользование; нет разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности, других разрешительных документов. Они очень часто реализуют топливо без кассовых аппаратов, не оформляют трудовые отношения с работниками. Поэтому бюджет, по оперативным расчетам, недополучает примерно 625 млн. Вы только представьте: 70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки!", - отметил он.

Как сообщал УНН, пять АГЗП, которые ранее демонтировали в Киеве, возобновили свою работу.

При этом, несмотря демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде.

Добавим, что легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице. Однако, некоторые эксперты предполагают, что после Евровидения незаконный газовый бизнес может снова возобновить свою работу.

Украинские Национальные Новости

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