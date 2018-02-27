В КГГА не могут провести тендер по демеркуризации столичного завода "Радикал"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Очистить столичный завод "Радикал" от опасных отходов некому. Об этом УНН сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Средства на очистку завода от ядохимикатов были выделены местными властями еще в июле прошлого года. Планировалось собрать, перевезти и утилизировать опасные отходы с “Радикал”, в том числе — провести демеркуризацию неработающего предприятия.
Тремя месяцами спустя были проведены открытые торги на закупку соответствующих услуг, участие в которых приняло три специализированных предприятия, имеющих лицензию на обращение с опасными отходами.
“Однако, несмотря на то, что в перечень отходов (указывается в лицензии), на обращение с которыми получены лицензии участниками торгов, не входят отходы, содержащие пестициды, тендерным комитетом Департамента принято решение отклонить предложения указанных участников как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации и отменить торги в соответствии с требованиями Закона Украины “О публичных закупках”, — рассказали в департаменте.
Впоследствии был объявлен повторный тендер, в котором участие принял только один участник.
“Поэтому в соответствии с действующим законодательством Украины торги не состоялись”, — пояснили в КГГА.
Поэтому вопрос демеркуризации промышленной площадки ОАО “Радикал” остается открытым в текущем году.
Напомним, столичный завод “Радикал” считался химическим гигантом Советского Союза, ориентированным на оборонную промышленность. Там изготовлялись химические вещества, среди которых хлор, серная и соляная кислоты, ДДТ и поролон. До сих пор там хранится 200 тысяч тонн опасной ртути.
В то же время территория завода активно используется под складские и офисные помещения, а в 10 минутах ходьбы расположены ТРЦ “Дарынок” и жилые дома.