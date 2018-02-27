У КМДА не можуть провести тендер із демеркуризації столичного заводу "Радикал"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Очистити столичний завод "Радикал" від небезпечних відходів нікому. Про це УНН повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Кошти на очищення заводу від отрутохімікатів були виділені місцевою владою ще у липні минулого року. Планувалося зібрати, перевезти та утилізувати небезпечні відходи із "Радикалу", в тому числі - провести демеркуризацію непрацюючого підприємства.
Трьома місяцями потому було проведено відкриті торги на закупівлю відповідних послуг, участь в яких взяло три спеціалізованих підприємства, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.
"Однак, зважаючи на те, що до переліку відходів (зазначається у ліцензії), на поводження з якими отримано ліцензії учасниками торгів, не входять відходи, що містять пестициди, тендерним комітетом Департаменту прийнято рішення відхилити пропозиції вказаних учасників як такі, що не відповідають умовам тендерної документації та відмінити торги згідно з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі", - розповіли у департаменті.
Згодом був оголошений повторний тендер, в якому участь взяв лише один учасник.
"А тому згідно з чинним законодавством України торги не відбулися", - пояснили у КМДА.
Тож питання демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал" лишається відкритим у поточному році.
Нагадаємо, столичний завод “Радикал” вважався хімічним гігантом Радянського Союзу, орієнтованим на оборонну промисловість. Там виготовлялись хімічні речовини, серед яких хлор, сірчана і соляна кислоти, ДДТ і поролон. Досі там зберігається 200 тисяч тонн небезпечної ртуті.
Водночас територія заводу активно використовується під складські та офісні приміщення, а в 10 хвилинах ходьби розташовані ТРЦ “Даринок” і житлові будинки.