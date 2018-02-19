В киевском госпитале от ранений скончался боец АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вчера утром в киевском госпитале от ранений, полученных в Марьинке 30 июля 2017 года, умер сержант Юрий Николаевич Кушнир. Об этом сообщается на Facebook-странице добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс", передает УНН.
По информации военных, Юрий Кушнир - уроженец с.Жилинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Родился в 1978 году. Служил телеграфистом 1-й штурмовой роты.
"Выстрел снайпера сделал свое страшное дело... К сожалению, полгода борьбы за жизнь, бойцом батальона "Донбасс Украина" сержантом Юрием Кушнир, оказались напрасными", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 10 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых один военный получил ранения.