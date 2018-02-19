У київському госпіталі помер поранений боєць АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У неділю вранці в київському шпиталі помер від поранень, отриманих в Мар'їнці 30 липня 2017 року, сержант Юрій Миколайович Кушнір. Про це повідомляє у Facebook добровольчий батальйон територіальної оборони “Донбас”, передає УНН.
За інформацією військових, Юрій Кушнір – уродженець с.Жилінци Ярмолинецького району Хмельницької області. Народився у 1978 році. Служив телеграфістом 1-ї штурмової роти.
“Постріл снайпера, зробив своє страшне діло... На жаль, півроку боротьби за життя, бійцем батальйону "Донбас Україна" сержантом Юрієм Кушнір, виявилися марними”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення АТО зафіксовано 10 обстрілів з боку незаконних збройних формувань, внаслідок яких один військовий зазнав поранень.