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В Киеве женщина с трехлетним сыном пыталась выпрыгнуть с 12 этажа многоэтажки

В Киеве женщина с трехлетним сыном пыталась выпрыгнуть с 12 этажа многоэтажки

Киев • УНН

 • 24473 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 12 этажа многоэтажки с 3-летним сыном. Совместными усилиями сотрудников полиции и ГСЧС ее сняли с парапета и затащили внутрь. Мальчика передали врачам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Вчера вечером, 26 января, в полицию Киева обратились гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком.

Цитата

“С момента поступления вызова я по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься из квартиры этажом выше. Я постоянно отвлекал женщину разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь. Когда я получил информацию, что работники ГСЧС спустились с 13 этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу сломали дверь и мы немедленно зашли в дом. Далее мы обнаружили женщину на балконе и мгновенно втащили ее внутрь, а 3-летнего мальчика успокоили, так как ребенок был напуган действиями матери”, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук.

Детали

По его словам, в настоящее время жизни Максима ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке.
Сообщается, что 32-летнюю уроженку Кропивницкого правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Правоохранители при процессуальном руководстве окружной прокуратуры готовят задержанной сообщение о подозрении.

“В рамках досудебного расследования задержанной будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления. Продолжается досудебное расследование", - добавил Савчук.

Дополнение

В Харькове женщина задушила двухлетнего сына и выпрыгнула с четвертого этажа.

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