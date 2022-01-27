У Києві жінка із трирічним сином намагалась вистрибнути з 12 поверху багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві жінка намагалася вистрибнути з 12 поверху багатоповерхівки з 3-річним сином. Спільними зусиллями працівників поліції та ДСНС її зняли з парапету та затягли всередину. Хлопчика передали лікарям. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Учора ввечері, 26 січня, до поліції Києва звернулись громадянка та повідомила, що її донька з малолітнім онуком зачинилась у квартирі та погрожувала скоїти самогубство разом з дитиною.
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“З моменту надходження виклику я по телефону розмовляв з жінкою, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Я постійно відволікав жінку різними питаннями та цікавився, де її син, просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу. Коли я отримав інформацію, що працівники ДСНС спустились з 13 поверху, то рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері та ми негайно зайшли до оселі. Далі ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а 3-річного хлопчика заспокоїли, оскільки дитина була налякана діями матері”, — розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук.
Деталі
За його словами, на даний час життю Максимка нічого не загрожує, його оглянули медпрацівники та передали бабусі.
Повідомляється, що 32-річну уродженку Кропивницького правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Правоохоронці за процесуального керівництва окружної прокуратури готують затриманій повідомлення про підозру.
“У рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину. Триває досудове розслідування”, — додав Савчук.
Доповнення
У Харкові жінка задушила дворічного сина і вистрибнула з четвертого поверху.