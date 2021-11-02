В Киеве епископ до синяков избил соседку. В ПЦУ решили отстранить его от исполнения архиерейских обязанностей

Цитата

"На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 года отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от выполнения архиерейских обязанностей и благословить ему удержаться от совершения публичных богослужений. Передать рассмотрение дела Священному Синоду для вынесения надлежащего решения", - говорится в сообщении.

Детали

В ПЦУ сообщают, что священнослужитель нарушил 27 Апостольское правило: "Приказываем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных, что грешат, или неверных, что оскорбили их, и хочет таким образом их запугать, лишать священного сана".

Дополнение

СМИ сообщают, что 31 октября стало известно, что в Киеве епископ ПЦУ Адриан избил свою соседку, а потом отобрал телефон и выбросил его.

Женщина утверждает, что причиной конфликта стала ее собака, которая мешала священнослужителю и его семье своим лаем. От избиения на теле женщины остались синяки.

В полиции открыли уголовное производство по статье 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним

В Ровенский городской суд направлены обвинительные акты в отношении священника и старшего инспектора полиции, которых обвиняют в торговле должностями в полиции.