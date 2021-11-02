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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві єпископ до синців побив сусідку. У ПЦУ вирішили відсторонити його від виконання архієрейських обов’язків

Київ • УНН

 • 18600 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Єпископ Шепетівський Адріан до синців побив жінку в Києві. Як повідомили у ПЦУ, його вирішили відсторонити від виконання архієрейських обов’язків, передає УНН.

У Києві єпископ до синців побив сусідку. У ПЦУ вирішили відсторонити його від виконання архієрейських обов’язків

Цитата

“На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 року відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У ПЦУ повідомляють, що священнослужитель порушив 27 Апостольське правило: “Наказуємо єпископа, чи пресвітера, чи диякона, який б’є вірних, що грішать, або невірних, що образили їх, і через це хоче їх залякати, позбавляти священного сану...”.

Доповнення

ЗМІ повідомляють, що 31 жовтня стало відомо, що в Києві єпископ ПЦУ Адріан побив свою сусідку, а потім відібрав телефон та викинув його.

Жінка стверджує, що причиною конфлікту став її собака, який заважав священнослужителю та його родині своїм гавкотом. Від побиття на тілі жінки залишилися синці.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 125 “Умисне легке тілесне ушкодження”.

Нагадаємо

До Рівненського міського суду скеровано обвинувальні акти стосовно священника та старшого інспектора поліції, яких звинувачують у торгівлі посадами в поліції.

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