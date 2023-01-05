В Киеве потребление электроэнергии населением в октябре упало на 19%, а в ноябре – на 28%

Детали

По словам Коваленко, Киев продолжает жить и работать в графиках.

"Ограничения незначительно выросли. Это связано с тем, что на улице похолодало. Вдобавок сейчас возросло количество локальных аварий, поэтому прошу быть внимательными и аккуратно пользоваться электроприборами", - написал он.

Гендиректор YASNO также ответил на сетование, что "экономить не нужно, потому что это ничего системе не дает, потому что суммарно за месяц уровень потребления такой, как и был раньше".

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"Глобально это неправда. Есть наша статистика, которая говорит, что:

– В Киеве потребление электроэнергии населением в октябре 2022-го упало на 19%, а в ноябре – на 28% к октябрю и ноябрю 2021-го.

- В Днепре и области оно упало на 15% в октябре, на 11% в ноябре", - отметил Коваленко.

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Гендиректор YASNO также добавил, что на самом деле цифры падения потребления будут еще больше, "если все наши клиенты будут своевременно передавать показания счетчиков".

"Сейчас сюда включена значительная часть начислений "по среднему" потреблению – именно такой метод расчета используют, если клиент не передал показания. Но все равно, с помощью отключений и экономии население уменьшило потребление по меньшей мере на треть. Это существенно помогает энергосистеме держаться" , – резюмировал он.

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