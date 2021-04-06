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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45909 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64181 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108128 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143832 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195128 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279268 просмотра

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В Киеве предупредили об осложнении погодных условий в среду

В Киеве предупредили об осложнении погодных условий в среду

Киев  •  УНН

 • 16156 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В среду, 7 апреля, в Киеве ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает УНН.

Цитата

“Завтра, 7 апреля, в столице ожидается осложнение погодных условий: временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр”, — сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков во вторник также будет облачно, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем — 2-4°.

Небольшой мокрый снег ожидается ночью 8 апреля, днем — небольшой дождь, облачно с прояснениями.

Справка

В связи с тем, что в Киеве содержится прохладная погода и среднесуточная температура, завершение отопительного сезона в столице перенесено на несколько дней. Сейчас прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

Украинские Национальные Новости

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