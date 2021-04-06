В Киеве предупредили об осложнении погодных условий в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В среду, 7 апреля, в Киеве ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает УНН.
Цитата
“Завтра, 7 апреля, в столице ожидается осложнение погодных условий: временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр”, — сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков во вторник также будет облачно, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем — 2-4°.
Небольшой мокрый снег ожидается ночью 8 апреля, днем — небольшой дождь, облачно с прояснениями.
Справка
В связи с тем, что в Киеве содержится прохладная погода и среднесуточная температура, завершение отопительного сезона в столице перенесено на несколько дней. Сейчас прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.