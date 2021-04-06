У Києві попередили про ускладнення погодних умов у середу

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“Завтра, 7 квітня, у столиці очікується ускладнення погодних умов: часом опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє Український гідрометцентр”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків у вівторок також буде хмарно, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 0-2° тепла, вдень — 2-4°.

Невеликий мокрий сніг очікується вночі 8 квітня, вдень — невеликий дощ, хмарно з проясненнями.

Довідково

У зв’язку з тим, що в Києві утримується прохолодна погода і середньодобова температура, завершення опалювального сезону в столиці перенесено на кілька днів. Наразі прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.