В Киеве полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 12238 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 44828 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65281 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72639 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74740 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61556 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99151 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130644 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой

В Киеве полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой

Киев  •  УНН

 • 15244 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Мужчин, которые были в машине, задержали.

Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию.

С молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По приказу начальника Главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность, а затем усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. К отработкам привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет.

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