В Киеве полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Мужчин, которые были в машине, задержали.

Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию.

С молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По приказу начальника Главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность, а затем усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. К отработкам привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет.