В Киеве полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.
На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Мужчин, которые были в машине, задержали.
Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию.
С молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
По приказу начальника Главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность, а затем усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. К отработкам привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Напомним, в Киеве в мусоровозе взорвался неизвестный предмет.