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В Киеве переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Василия Слипака

Киев • УНН

 • 16503 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Киевский городской совет переименовал в столице 12 улиц и назвал сквер в честь героя Украины Василия Слипака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

В Киеве переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Василия Слипака

Детали

В Святошинском районе переименовано:

- улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);

- улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);

- улицу Павленко на улицу Кристины Сушко (военного медика, поручика армии УНР, одной из самых известных участниц Освободительной борьбы 1917-1921 годов);

- Переулок Павленко на переулок Молчуновский (возвращение исторического названия).

В Соломенском районе:

- улицу Народного ополчения на улицу Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);

- улицу Молодогвардейскую на улицу Владимира Сикевича (политического и военного деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);

- улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского (врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).

- улицу Московскую (в поселке Жуляны) на улицу Григория Гуляницкого (военного и политического деятеля, одного из самых видных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины).

В Дарницком районе:

- улицу Малоземельную на улицу Алимпия Галика (киевского живописца XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

В Шевченковском районе:

- улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы (писательницы и поэтессы);

- Переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он пролегает).

В Днепровском районе:

- улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, военного организатора, идеолога реестрового казачества, первого казацкого гетмана).

Кроме того, в Киеве появились:

- площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении проспекта Отрадный и улицы Героев Севастополя);

- улица Николая Костомарова в честь украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого к ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе);

- Кловская площадь, расположенная возле станции метро "Кловская" в Печерском районе.

- сквер имени Василия Слипака в честь героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году, (расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток в Подольском районе);

Добавим

В случае переименования улицы не нужно менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию.

Документы на право собственности, авто и т. п, в которых указано старое название остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.

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