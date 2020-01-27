В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидается туман
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве в ближайший час и до конца суток 27 января, ночью и утром 28 января ожидается туман. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 27 января, ночью и утром 28 января ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.