У Києві оголосили штормове попередження: очікують туман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 січня, уночі та вранці 28 січня очікується туман. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 січня, уночі та вранці 28 січня очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.