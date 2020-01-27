У Києві оголосили штормове попередження: очікують туман

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 січня, уночі та вранці 28 січня очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.

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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.