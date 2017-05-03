В Киеве парень похитил водовоз, чтобы покатать брата
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Столичные правоохранители задержали парня, который похитил водовоз. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Водитель МАЗа стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки. Чтобы предоставить объяснения полицейским, мужчина остановился и вышел из машины. В это время 23-летний парень проник в салон и, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, завладел коммунальным транспортом.
Однако уже в Голосеевском районе столицы его заметили и задержали сотрудники полиции. Для выяснения обстоятельств автовора доставили в Печерское управления полиции, а транспортное средство вернули владельцу.
Свои действия парень объяснил тем, что накануне употреблял спиртные напитки и решил покатать на водовозе своего двоюродного брата. В содеянном полностью сознался.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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