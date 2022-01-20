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В Киеве два дня удерживали и насиловали 25-летнюю девушку: подозреваемого задержали

В Киеве два дня удерживали и насиловали 25-летнюю девушку: подозреваемого задержали

Киев • УНН

 • 60111 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве 62-летний мужчина в течение двух дней удерживал и насиловал 25-летнюю девушку, обманом заведя потерпевшую в свою квартиру, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свой дом, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области.

Сейчас проведен неотложный обыск в квартире задержанного, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшей, веревку и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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