У Києві два дні утримували та ґвалтували 25-річну дівчину: підозрюваного затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві 62-річний чоловік впродовж двох днів утримував та ґвалтував 25-річну дівчину, обманом завівши потерпілу до свого помешкання, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до свого помешкання, де протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував. Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.
18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до правоохоронних органів.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами нападника вдалося встановити та затримати. Ним виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області.
Наразі проведено невідкладний обшук в квартирі затриманого, під час якого виявлено та вилучено особисті речі потерпілої, мотузку та інші речові докази.
Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Черкасами в новорічну ніч зґвалтували неповнолітню: підозрюваного затримали