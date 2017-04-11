В Киеве к Пасхе стартует проект "Спроси у ангела"

К Пасхе в Национальном заповеднике "София Киевская" презентуют проект "Спроси у ангела" - комплекс художественных и образовательно-развлекательных мероприятий, которые пройдут на территории с 14 апреля по 21 мая. Для посетителей будут проведены различные мероприятия, в том числе мастер-классы, выставки, праздничные концерты, квесты, презентации детских книг, интерактивные экскурсии и тому подобное.

В этом году к празднику Воскресения Христова на территории заповедника установят скульптуры ангелов с эксклюзивными пожеланиями. Ведь ангелы для христиан, в первую очередь, являются предвестниками хороших новостей и охранниками от всех бед. По словам организаторов, все посетители услышат "именно те", нужные слова.

В рамках проекта будет работать выставка "Ангелы Украины" львовской художницы Натальи Курий-Максымив, известной в Украине и далеко за ее пределами своей техникой живописи на стекле. Художница создала серию изображений ангелов-хранителей каждой области Украины.

В зале "Врата Заборовского" разместят пасхальное дерево, украшенное стилизованными "писанками" из витражного стекла. Эксклюзивные украшения для инсталляции изготовили студенты "Академии искусства красоты" специально для проекта "Спроси у ангела". По стилистике стеклянные "писанки" напоминают легендарное муранское стекло, украшенное, как традиционный украинский росписью, так и в авторском стиле.

Уже 14 апреля в 16.00 все желающие смогут первыми спросить у ангела и полюбоваться Пасхальными новинками собственными глазами.

Как сообщал УНН, по расчетам ученых Института аграрной экономики, самым дорогим пасхальную корзину будет в Киеве, а самым дешевым - в Тернопольской области.