В Киеве к Пасхе стартует проект "Спроси у ангела"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79226 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111578 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169865 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124937 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121979 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115308 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106185 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160406 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве к Пасхе стартует проект "Спроси у ангела"

В Киеве к Пасхе стартует проект "Спроси у ангела"

Киев  •  УНН

 • 15920 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. К величайшему христианскому празднику на территории "Софии Киевской" состоятся образовательно-развлекательные мероприятия с 14 апреля по 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального заповедника "София Киевская".

К Пасхе в Национальном заповеднике "София Киевская" презентуют проект "Спроси у ангела" - комплекс художественных и образовательно-развлекательных мероприятий, которые пройдут на территории с 14 апреля по 21 мая. Для посетителей будут проведены различные мероприятия, в том числе мастер-классы, выставки, праздничные концерты, квесты, презентации детских книг, интерактивные экскурсии и тому подобное.

В этом году к празднику Воскресения Христова на территории заповедника установят скульптуры ангелов с эксклюзивными пожеланиями. Ведь ангелы для христиан, в первую очередь, являются предвестниками хороших новостей и охранниками от всех бед. По словам организаторов, все посетители услышат "именно те", нужные слова.

В рамках проекта будет работать выставка "Ангелы Украины" львовской художницы Натальи Курий-Максымив, известной в Украине и далеко за ее пределами своей техникой живописи на стекле. Художница создала серию изображений ангелов-хранителей каждой области Украины.

В зале "Врата Заборовского" разместят пасхальное дерево, украшенное стилизованными "писанками" из витражного стекла. Эксклюзивные украшения для инсталляции изготовили студенты "Академии искусства красоты" специально для проекта "Спроси у ангела". По стилистике стеклянные "писанки" напоминают легендарное муранское стекло, украшенное, как традиционный украинский росписью, так и в авторском стиле.

Уже 14 апреля в 16.00 все желающие смогут первыми спросить у ангела и полюбоваться Пасхальными новинками собственными глазами.

Как сообщал УНН, по расчетам ученых Института аграрной экономики, самым дорогим пасхальную корзину будет в Киеве, а самым дешевым - в Тернопольской области.

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