У Києві до Великодня стартує проект "Запитай у янгола"

До Великодня у Національному заповіднику "Софія Київська" презентують проект "Запитай у янгола" – комплекс мистецьких та освітньо-розважальних заходів, які пройдуть на території з 14 квітня по 21 травня. Для відвідувачів буде проведено різноманітні заходи, зокрема майстер-класи, виставки, святкові концерти, квести, презентації дитячих книг, інтерактивні екскурсії тощо.

Цього року до свята Воскресіння Христового на території заповідника встановлять скульптури ангелів з ексклюзивними побажаннями. Адже янголи для християн, у першу чергу, є провісниками добрих новин та охоронцями від усякого лиха. За словами організаторів, усі відвідувачі почують "саме ті", потрібні слова.

У рамках проекту працюватиме виставка "Янголи України" львівської художниці Наталі Курій-Максимів, відомої в Україні і далеко за її межами своєю технікою живопису на склі. Мисткиня створила серію зображень ангелів-охоронців кожної області України.

У залі "Брами Заборовського" розмістять великоднє дерево, прикрашене стилізованими "писанками" з вітражного скла. Ексклюзивні прикраси для інсталяції виготовили студенти "Академії мистецтва краси" спеціально для проекту "Запитай у янгола". За стилістикою скляні "писанки" нагадують легендарне муранське скло, оздоблене, як традиціним українським розписом, так і в авторському стилі.

Вже 14 квітня о 16.00 усі бажаючі зможуть першими запитати у янгола та помилуватися Великодніми цікавинками на власні очі.

Як повідомляв УНН, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, найдорожчим великодній кошик буде у Києві, а найдешевшим — у Тернопільській області.